Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n206309-ssha-protiv-prisutstviya-zelenskogo-na-sammite-nato-v-gaage-smi.html

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Президент України Володимир Зеленський є небажаним гостем для Вашингтону на саміті НАТО в Нідерландах.

Сполучені Штати Америки виступають проти того, щоб запрошувати українського президента на саміт Північноатлантичного альянсу в Гаазі. Наразі заявки на участь надіслали лише чотирьом азійським партнерам: Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії. Про це повідомило італійське видання ANSA, посилаючись на дипломатичні джерела.

Зазначається, що майже всі союзники по НАТО висловили сумнів щодо рішення США не запрошувати Зеленського. Як варіант, українську сторону можуть запросити на окрему зустріч, яку організують на рівні міністрів закордонних справ та оборони. Це питання, як пише ЗМІ, можуть обговорити на неформальній зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Анталії, яка відбудеться 14 травня.

Також ANSA пише, що Нідерланди, як приймаюча сторона, мають намір максимально скоротити порядок денний саміту в Гаазі. Заплановані вечеря для лідерів країн НАТО, а також засідання, яке буде присвячене збільшенню військових витрат та остаточному ухваленню цілей щодо потенціалу Альянсу.

Як відомо, саміт НАТО 2025 року відбудеться на Всесвітньому форумі в Нідерландах з 24 до 26 червня.

Нагадаємо, у березні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу більше не розглядається. Питання про вступ України до НАТО зі столу переговорів зняв президент США Дональд Трамп.

Джерело: ANSA