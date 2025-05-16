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Украина вернула тела еще 909 погибших защитников. Фото: штаб
Тела 909 погибших защитников вернули в Украинуhttps://racurs.ua/n206345-tela-909-pogibshih-zaschitnikov-vernuli-v-ukrainu.htmlРакурс
Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників.
Українська влада провела черговий репатріаційний захід й повернула тіла бійців, воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 16 травня повідомив у Telegram.
Зазначається, що слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
У Координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, 18 квітня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Загиблі воювали на вісьмох напрямках фронту. Також тіла повернули з моргів на території російської федерації.