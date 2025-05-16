Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників. Фото: штаб

https://racurs.ua/ua/n206345-tila-909-poleglyh-zahysnykiv-povernuly-v-ukrayinu.html

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Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників.

Українська влада провела черговий репатріаційний захід й повернула тіла бійців, воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Також вдалося повернути тіла з моргів на території росії. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 16 травня повідомив у Telegram.

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

У Координаційному штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 18 квітня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Загиблі воювали на вісьмох напрямках фронту. Також тіла повернули з моргів на території російської федерації.