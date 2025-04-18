Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

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Ракурс

Україна повернула тіла сотень загиблих військових.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Загиблі воювали на вісьмох напрямках фронту. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених оборонців загиблі з таких напрямків:

Курахівського,

Покровського,

Бахмутського,

⁠Вугледарського,

Луганського,

Запорізького,

Сумського,

Харківського.

Також тіла повернули з моргів на території російської федерації.

Зазначається, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісі омбудсмена, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 28 березня до України також повернули тіла 909 загиблих оборонців, які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Деякі тіла українців повернули з моргів на території країни-агресора росії.