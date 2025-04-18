Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Тіла 909 загиблих бійців повернули в Україну (ФОТО)

18 кві 2025, 15:50
999

Україна повернула тіла сотень загиблих військових.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Загиблі воювали на вісьмох напрямках фронту. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених оборонців загиблі з таких напрямків:

  • Курахівського,
  • Покровського,
  • Бахмутського,
  • ⁠Вугледарського,
  • Луганського,
  • Запорізького,
  • Сумського,
  • Харківського.

Також тіла повернули з моргів на території російської федерації.

Зазначається, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісі омбудсмена, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Нагадаємо, 28 березня до України також повернули тіла 909 загиблих оборонців, які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Деякі тіла українців повернули з моргів на території країни-агресора росії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів