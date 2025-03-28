До України повернули тіла 909 загиблих оборонців. Фото: Координаційний штаб

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До України повернули тіла 909 загиблих оборонців.

Серед них воїни, які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Деякі тіла українців повернули з моргів на території країни-агресора росії. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 28 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що тіла захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Також в штабі подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста й військовим, які перевезуть тіла полеглих до державних станов. Наголосили, що слідчі та експерти у найкоротші строки повинні встановити особи загиблих.

Нагадаємо, 14 лютого в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Серед них були загиблі військові з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського й Запорізького напрямків та тіла полонених з російських моргів.