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Украина вернула тела 909 погибших военных. Фото: штаб

Тела 909 погибших бойцов вернули в Украину (ФОТО)

18 апр 2025, 15:50
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Україна повернула тіла сотень загиблих військових.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Загиблі воювали на вісьмох напрямках фронту. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених оборонців загиблі з таких напрямків:

  • Курахівського,
  • Покровського,
  • Бахмутського,
  • ⁠Вугледарського,
  • Луганського,
  • Запорізького,
  • Сумського,
  • Харківського.

Також тіла повернули з моргів на території російської федерації.

Зазначається, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісі омбудсмена, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Україна повернула тіла 909 загиблих військових. Фото: штаб

Нагадаємо, 28 березня до України також повернули тіла 909 загиблих оборонців, які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Деякі тіла українців повернули з моргів на території країни-агресора росії.

Источник: Ракурс


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