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Украина вернула тела 909 погибших военных. Фото: штаб
Тела 909 погибших бойцов вернули в Украину (ФОТО)https://racurs.ua/n205671-tela-909-pogibshih-boycov-vernuli-v-ukrainu-foto.htmlРакурс
Україна повернула тіла сотень загиблих військових.
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Загиблі воювали на вісьмох напрямках фронту. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених оборонців загиблі з таких напрямків:
- Курахівського,
- Покровського,
- Бахмутського,
- Вугледарського,
- Луганського,
- Запорізького,
- Сумського,
- Харківського.
Також тіла повернули з моргів на території російської федерації.
Зазначається, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісі омбудсмена, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, 28 березня до України також повернули тіла 909 загиблих оборонців, які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках. Деякі тіла українців повернули з моргів на території країни-агресора росії.