Папа Римский Лев XIV, фото: Украинская греко-католическая церковь

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Новий Папа Римський Лев IV хоче провести мирні переговори між Україною та рф після того, як саміт у Стамбулі не зміг зібрати разом основних гравців конфлікту.

Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє Politico.

Зазначається, що після того, як російських диктатор володимир путін не з’явився на мирні переговори в Туреччині, які він сам запропонував, Ватикан назвав результат «трагічним» і заявив, що Папа Лев XIV хоче зробити Святий Престол доступним для проведення переговорів між двома сторонами, щоб покласти край війні, яка триває вже більше трьох років.

Це все трагічно, тому що ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми повернулися на початок, — сказав кардинал П'єтро Паролін, головний дипломат Святого Престолу, журналістам в кулуарах ватиканського заходу в Римі. — Тепер ми побачимо, що робити, але ситуація складна.

Папа планує зробити Ватикан, Святий Престол, доступним для прямої зустрічі між двома сторонами, — зазначив Паролін.

Лев XIV, який був обраний минулого тижня, дав зрозуміти, що робота заради миру в Україні буде головним пріоритетом його понтифікату. У неділю він розмовляв по телефону з президентом Володимиром Зеленським і згадав про «страждання улюбленого українського народу» у своєму першому недільному благословенні на площі Святого Петра.

На аудієнції з представниками Східних Католицьких церков 14 травня Папа «від щирого серця» закликав двох лідерів до переговорів.

Святий Престол завжди готовий допомогти звести ворогів віч-на-віч, — додав він. — Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте домовимося.

Джерело: Politico