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Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео
ВСУ уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом на Восточном направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206356-vsu-unichtojili-rossiyskiy-zrk-buk-m1-s-boekomplektom-na-vostochnom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Східному напрямку захисники України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс «БУК-М1», орієнтовна вартість якого становить близько 10 млн доларів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та скоригувати удар по російському зенітному ракетному комплексу «БУК-М1» з боєкомплектом під час переміщення, — вказано в повідомленні.
На опублікованому відео показано, як після влучання детонує боєкомплект російської системи ППО.�
Цей «феєрверк» від детонації БК — наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії. Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу, — наголошують в ОСУВ «Хортиця».