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Ракурс
Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

ВСУ уничтожили российский ЗРК «БУК-М1» с боекомплектом на Восточном направлении (ВИДЕО)

16 мая 2025, 22:02
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На Східному напрямку захисники України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс «БУК-М1», орієнтовна вартість якого становить близько 10 млн доларів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та скоригувати удар по російському зенітному ракетному комплексу «БУК-М1» з боєкомплектом під час переміщення, — вказано в повідомленні.

На опублікованому відео показано, як після влучання детонує боєкомплект російської системи ППО.�

Цей «феєрверк» від детонації БК — наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії. Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу, — наголошують в ОСУВ «Хортиця».

Источник: Ракурс


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