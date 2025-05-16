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Знищення російського ЗРК, скріншот відео
ЗСУ знищили російський ЗРК «БУК-М1» з боєкомплектом на Східному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206356-zsu-znyschyly-rosiyskyy-zrk-buk-m1-z-boiekomplektom-na-shidnomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Східному напрямку захисники України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс «БУК-М1», орієнтовна вартість якого становить близько 10 млн доларів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та скоригувати удар по російському зенітному ракетному комплексу «БУК-М1» з боєкомплектом під час переміщення, — вказано в повідомленні.
На опублікованому відео показано, як після влучання детонує боєкомплект російської системи ППО.�
Цей «феєрверк» від детонації БК — наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії. Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії — це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу, — наголошують в ОСУВ «Хортиця».