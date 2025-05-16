Знищення російського ЗРК, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206356-zsu-znyschyly-rosiyskyy-zrk-buk-m1-z-boiekomplektom-na-shidnomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Східному напрямку захисники України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс «БУК-М1», орієнтовна вартість якого становить близько 10 млн доларів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки «Чорний ліс» вдалося виявити та скоригувати удар по російському зенітному ракетному комплексу «БУК-М1» з боєкомплектом під час переміщення, — вказано в повідомленні.

На опублікованому відео показано, як після влучання детонує боєкомплект російської системи ППО.�