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Автобус, в котором россияне убили 9 человек в Сумской области, был эвакуационным

Автобус, в котором россияне убили 9 человек в Сумской области, был эвакуационным (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая 2025, 11:07
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Автобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним.

У ньому люди їхали на евакуацію, коли за Білопіллям в транспортний засіб ударив «Ланцет», його навів розвідувальний безпілотник.

Наразі місцева влада встановлює особи деяких загиблих — переважно це жінки пенсійного віку. Поранених доправили до лікарні в Сумах, За попередніми даними, загинуло 9 людей, ще 5 отримали поранення, напсиав голова громади Юрій Зарко.

Рятувальники деблокували тіла пасажирів з понівеченого рейсового автобуса.

Источник: Ракурс


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