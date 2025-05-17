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Автобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним
Автобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206363-avtobus-u-yakomu-rosiyany-vbyly-9-ludey-na-sumschyni-buv-evakuaciynym-foto-video.htmlРакурс
Автобус, у якому росіяни вбили 9 людей на Сумщині, був евакуаційним.
У ньому люди їхали на евакуацію, коли за Білопіллям в транспортний засіб ударив «Ланцет», його навів розвідувальний безпілотник.
Наразі місцева влада встановлює особи деяких загиблих — переважно це жінки пенсійного віку. Поранених доправили до лікарні в Сумах, За попередніми даними, загинуло 9 людей, ще 5 отримали поранення, напсиав голова громади Юрій Зарко.
Рятувальники деблокували тіла пасажирів з понівеченого рейсового автобуса.