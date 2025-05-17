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Нарушитель пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе
Нарушитель пытался пересечь границу со Словакией на моноколесеhttps://racurs.ua/n206366-narushitel-pytalsya-peresech-granicu-so-slovakiey-na-monokolese.htmlРакурс
Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі.
План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород, повідомила 17 травня прес-служба Держприкордонслужби.
Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.
Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.