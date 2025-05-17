Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нарушитель пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе

Нарушитель пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе

17 мая 2025, 12:18
999

Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі.

План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород, повідомила 17 травня прес-служба Держприкордонслужби.

Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.

Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров