Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

https://racurs.ua/ua/n206366-porushnyk-namagavsya-peretnuty-kordon-zi-slovachchynou-na-monokolesi.html

Ракурс

Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі.

План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород, повідомила 17 травня прес-служба Держприкордонслужби.

Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.

Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.