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Ракурс
Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

17 тра 2025, 12:18
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Порушник намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі.

План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород, повідомила 17 травня прес-служба Держприкордонслужби.

Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд.

Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.

Джерело: Ракурс


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