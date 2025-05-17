У Кремлі розповіли, як далі гратимуть Трампа

https://racurs.ua/ua/n206365-u-kremli-rozpovily-yak-dali-gratymut-trampa.html

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Зустріч Володимира Зеленського та владіміра путіна можлива при досягненні «певних домовленостей делегацій двох країн».

Речник диктатора Дмітрій Пєсков 17 травня також заявив, що росія та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню.

Зустріч путіна та Зеленського «можлива, але саме як результат роботи та після досягнення певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін, — заявив пєсков.

Він заявив, що переговори росії та України «йдуть і мають йти у закритому режимі». Про зміну складу делегації рф нині не йдеться.

Крім того, у Кремлі «проінформують, якщо путін і Трамп вважають за доцільне провести телефонну розмову».

Переговори росії та України йдуть і мають йти у закритому режимі. Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті у Стамбулі, включаючи обмін полоненими 1 тис. на 1 тис.