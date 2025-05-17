Ізраїль розпочав новий великомасштабний наступ у Газі

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Ракурс

Ізраїльська армія оголосила про початок нової фази військової операції в секторі Газа під назвою «Гідеонові колісниці».

ЦАХАЛ останніми днями розпочав масштабні удари та мобілізацію військ, щоб встановити контроль над територіями в Газі, — йдеться у заяві армії Ізраїлю.

За даними ізраїльських військових, минулої доби було атаковано понад 150 «терористичних цілей» по всьому сектору. Водночас джерела в Газі повідомляють про потужні вибухи та артобстріли в районі міста Газа.

За інформацією підконтрольного ХАМАС управління цивільної оборони, лише напередодні внаслідок ударів загинули щонайменше сто людей.

במהלך היממה האחרונה צה"ל החל בתקיפות נרחבות והניע כוחות לתפיסת שטחים שולטים בשטח רצועת עזה, זאת כחלק ממהלכי הפתיחה למבצע «מרכבות גדעון" והרחבת המערכה בעזה, להשגת כל מטרות המלחמה בעזה, לרבות שחרור החטופים והכרעת החמאס.



כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בכדי להגן על אזרחי ישראל… pic.twitter.com/WtK8Iy6XyG — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 16, 2025

Як пишуть Times of Israel та Reuters, наступ ЦАХАЛ почався невдовзі після завершення поїздки президента США Дональда Трампа країнами Перської затоки. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу мав намір розширити військову операцію відразу після від’їзду американського лідера, якщо нова угода з ХАМАСом не буде досягнута.

Найближчими днями ми увійдемо туди [у сектор Газа] з усією силою, щоб завершити кампанію, підтвердив Нетаньяху.

За його словами, Ізраїль не припинить війну навіть у разі пропозиції ХАМАС звільнити заручників, що залишилися: можлива лише короткострокова пауза, але не повне закінчення бойових дій. На тлі ескалації гуманітарні організації та ООН попереджають про зростаючу загрозу голоду в Газі.

ЦАХАЛ оголосив евакуацію тисяч цивільних жителів Гази на півночі анклаву перед початком ударів. Al Jazeera повідомляє про загибель щонайменше 115 палестинців унаслідок атак зі світанку 16 травня.