Шесть «Шахедов» ударили по предприятию в Сумской области. Фото:

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Ракурс

Сумська область 19 травня була атакована російськими безпілотниками.

Минулої ночі російські ударні БпЛА типу «Шахед» пошкоджили інфраструктуру підприємства. У Шосткинській громаді влучили шість ворожих дронів. Двоє людей постраждали, їх довелося госпіталізувати. Аварійно-рятувальна операція ще триває, а наслідки російської атаки з’ясовуються. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомили в Telegram. В ОВА додали, що внаслідок російських обстрілів території області протягом доби було поранено двох мирних жителів в Есманьській та Шосткинській громадах.

Загалом вчора росіяни здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів було зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. Росіяни застосовували керовані авіабомби та скидали ВОГ з безпілотників. Крім того, окупанти здійснили ракетний удар.

Внаслідок обстрілів у Шосткинській громаді були пошкоджені нежитлові приміщення та автомобіль, а в Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення. Житлові будівлі зазнали руйнувань у Хотінській громаді.

Нагадаємо, 18 травня російська авіація завдала удару керованою авіабомбою по приватному житловому сектору міста Куп’янська. Внаслідок атаки поранення дістав 55-річний чоловік, а дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок. У місті було пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення.