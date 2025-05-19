В Сумской области более 200 населенных пунктов подлежат эвакуации. Фото:

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У Сумській області 202 населені пункти підлягають евакуації.

З цих населених пунктів вже евакуювали 60% населення, але станом на 19 травня у громадах найбільшого ризику ще й досі залишаються жити понад 4 тис. осіб. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передають місцеві видання «Охтирка online» та «Панорама».

Зазначається, що із Білопільської та Ворожбянської громад, звідки 5 травня посилилась евакуація через обстріли, за добу виїхали 65 людей. У Білопільській громаді ще лишається трохи більше ніж 3 тис. мешканців, а у Ворожбянській — 835 жителів.

А з Нової Слободи, звідки 13 травня розпочалася обов’язкова евакуація, вже виїхали 75 людей, із них двоє дітей. Ще у селі залишаються 274 мешканці, з яких 24 дитини.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. За його словами, завдяки Курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямках «стабілізувалася».

Джерело: «Охтирка online», «Панорама»