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Ракурс
Во время разминирования Малой Камышевахи, фото: ГСЧС

Как происходит разминирование села на Харьковщине, показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

20 мая 2025, 15:53
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Сапери ДСНС провели черговий етап розмінування у селі Мала Комишуваха на Харківщині.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.

Зазначається, що роботи з розмінування здійснюються щоденно, оскільки безпека мирних жителів — пріоритет.

Завдяки злагодженій роботі саперів громада поступово відновлюється після пережитого, — наголошують у відомстві. — ДСНС продовжує робити усе можливе, щоб кожне українське село знову стало безпечним.

Під час розмінування Малої Комишувахи, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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