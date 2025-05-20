Во время разминирования Малой Камышевахи, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n206445-kak-proishodit-razminirovanie-sela-na-harkovschine-pokazala-gschs-foto-video.html

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Сапери ДСНС провели черговий етап розмінування у селі Мала Комишуваха на Харківщині.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.

Зазначається, що роботи з розмінування здійснюються щоденно, оскільки безпека мирних жителів — пріоритет.