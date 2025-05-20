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Під час розмінування Малої Комишувахи, фото: ДСНС
Як відбувається розмінування села на Харківщині, показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206445-yak-vidbuvaietsya-rozminuvannya-sela-na-harkivschyni-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
Сапери ДСНС провели черговий етап розмінування у селі Мала Комишуваха на Харківщині.
Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.
Зазначається, що роботи з розмінування здійснюються щоденно, оскільки безпека мирних жителів — пріоритет.
Завдяки злагодженій роботі саперів громада поступово відновлюється після пережитого, — наголошують у відомстві. — ДСНС продовжує робити усе можливе, щоб кожне українське село знову стало безпечним.