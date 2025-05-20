Під час розмінування Малої Комишувахи, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206445-yak-vidbuvaietsya-rozminuvannya-sela-na-harkivschyni-pokazala-dsns-foto-video.html

Ракурс

Сапери ДСНС провели черговий етап розмінування у селі Мала Комишуваха на Харківщині.

Про це сьогодні, 20 травня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.

Зазначається, що роботи з розмінування здійснюються щоденно, оскільки безпека мирних жителів — пріоритет.