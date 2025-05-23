Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n206533-rossiya-uje-nedelu-gotovit-memorandum-dlya-prekrascheniya-ognya-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський закликає посилити тиск на росію, яка вже тиждень готує так званий «меморандум» щодо припинення вогню.

Про це Зеленський заявив сьогодні, 23 травня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, — це точно знущання з усього світу, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що кожен день війни — це втрата життів.

Звісно, у росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує, — додав він.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров сьогодні заявив, що росія готова передати Україні проект «документу про врегулювання кризи» як тільки завершиться обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Про це повідомляють російські ЗМІ.

росія буде готова передати Києву проект документа з переліком умов досягнення довгострокової домовленості про врегулювання кризи одразу після завершення обміну полоненими, — заявив Лавров.

За словами Лаврова, росія продовжить роботу над документами з «умовами й вимогами», необхідними для укладення домовленостей з Україною, попри «провокації» — так він називає удари російських безпілотників по об'єктах на території рф.

Лавров також заявив, що рф «віддана тим домовленостям, яких делегації росії та України досягли у Стамбулі».

Нагадаємо, сьогодні відбувся перший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Сьогодні з російської неволі було звільнено 390 українців.