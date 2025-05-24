Оккупанты сбросили КАБ на дом в Константиновке. Фото:

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Армія рф завдала авіаудару по Костянтинівці Донецької області.

Пізно ввечері 23 травня ворожі війська скинули «ФАБ-250» із модулем УМПК по житловій забудові. У будинку на момент обстрілу перебувало подружжя. Внаслідок бомбардування загинула 47-річна жінка, а її чоловік 53 років дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. Про це Донецька обласна прокуратура 24 травня повідомила у Telegram.

А в лікарню довелося госпіталізувати жінок 65 й 88 років із сусіднього будинку. У постраждалих діагностували мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Також внаслідок атаки було пошкоджено шість приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.

Нагадаємо, 23 травня російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули двоє працівників порту, а ще вісьмох людей було поранено.