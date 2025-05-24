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Окупанти скинули КАБ на будинок в Костянтинівці. Фото: прокуратура

Окупанти скинули КАБ на будинок в Костянтинівці — є загиблий та поранені

24 тра 2025, 11:24
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Армія рф завдала авіаудару по Костянтинівці Донецької області.

Пізно ввечері 23 травня ворожі війська скинули «ФАБ-250» із модулем УМПК по житловій забудові. У будинку на момент обстрілу перебувало подружжя. Внаслідок бомбардування загинула 47-річна жінка, а її чоловік 53 років дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. Про це Донецька обласна прокуратура 24 травня повідомила у Telegram.

А в лікарню довелося госпіталізувати жінок 65 й 88 років із сусіднього будинку. У постраждалих діагностували мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Також внаслідок атаки було пошкоджено шість приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.

Окупанти скинули КАБ на будинок в Костянтинівці. Фото: прокуратура

Окупанти скинули КАБ на будинок в Костянтинівці. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 23 травня російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули двоє працівників порту, а ще вісьмох людей було поранено.

Джерело: Ракурс


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