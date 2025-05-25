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Третій етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1 000» завершився сьогодні, 25 травня. З полону повернулися 303 українські військові — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Він зазначив, що серед звільнених з полону — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками «Азовсталі».
Загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому, — резюмував міністр.
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