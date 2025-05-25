Состоялся третий этап большого обмена пленными, скриншот видео

https://racurs.ua/n206569-sredi-osvobojdennyh-segodnya-iz-plena-33-zaschitnika-azovstali-umerov.html

Ракурс

Третій етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1 000» завершився сьогодні, 25 травня. З полону повернулися 303 українські військові — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що серед звільнених з полону — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками «Азовсталі».