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Состоялся третий этап большого обмена пленными, скриншот видео

Среди освобожденных сегодня из плена 33 защитника «Азовстали» — Умеров

25 мая 2025, 13:51
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Третій етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1 000» завершився сьогодні, 25 травня. З полону повернулися 303 українські військові — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що серед звільнених з полону — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками «Азовсталі».

Загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому, — резюмував міністр.

Источник: Ракурс


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