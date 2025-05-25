Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Відбувся третій етап великого обміну полоненими, скріншот відео
Серед звільнених сьогодні з полону 33 захисники «Азовсталі» — Умєровhttps://racurs.ua/ua/n206569-sered-zvilnenyh-sogodni-z-polonu-33-zahysnyky-azovstali-umierov.htmlРакурс
Третій етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1 000» завершився сьогодні, 25 травня. З полону повернулися 303 українські військові — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Він зазначив, що серед звільнених з полону — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками «Азовсталі».
Загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому, — резюмував міністр.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...