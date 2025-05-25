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Ракурс
Відбувся третій етап великого обміну полоненими, скріншот відео

Серед звільнених сьогодні з полону 33 захисники «Азовсталі» — Умєров

25 тра 2025, 13:51
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Третій етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1 000» завершився сьогодні, 25 травня. З полону повернулися 303 українські військові — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що серед звільнених з полону — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками «Азовсталі».

Загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому, — резюмував міністр.

Джерело: Ракурс


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