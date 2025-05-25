Обмен пленными. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Відсутність «азовців» серед звільнених з полону військовослужбовців прокоментували у Координаційномк штабі з питань поводження з військовополоненими.

Процес у межах масштабного обміну 1000 на 1000 відбувався на основі «взаємних списків», і саме російська сторона визначала, кого готова передати Україні, і так само українська сторона формувала свій список. Про це 25 травня заявив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов, передає «Суспільне».

Україна бореться за кожного свого громадянина. Україна працює дуже в важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон — це один з пріоритетних напрямків з повернення, — заявив він.

Юсов також нагадав, що з 2014 року російська федерація системно ігнорує запити на обмін окремих категорій полонених або відверто відмовляє, заявляючи, що «це не військовополонені і вони не можуть бути повернуті в межах обміну».

Нагадаємо, триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного російського вторгнення.

На першому етапі з російського полону звільнили 390 осіб. У другий день великого обміну Україна повернула 307 військових. А сьогодні, 25 травня, додому повернулися 303 захисники.

Однак, як заявив командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко, жодного військового 12-ї бригади спеціального призначення ї «Азов» не повернули додому в межах цього обміну. Він наголосив, що наразі понад 800 «азовців» четвертий рік перебувають у російському полоні.

Джерело: «Суспільне»