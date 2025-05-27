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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Курском направлении FPV-дроны уничтожили квадроциклы оккупантов, пытавшихся попасть на территорию Украины (ВИДЕО)

27 мая 2025, 13:38
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На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють зірвали плани російських загарбників потрапити на території України. Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Бійці «Сталевого кордону» знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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