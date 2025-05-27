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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
На Курском направлении FPV-дроны уничтожили квадроциклы оккупантов, пытавшихся попасть на территорию Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206614-na-kurskom-napravlenii-fpv-drony-unichtojili-kvadrocikly-okkupantov-kotorye-pytalis-popast.htmlРакурс
На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють зірвали плани російських загарбників потрапити на території України. Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Бійці «Сталевого кордону» знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника, — вказано в описі відео.