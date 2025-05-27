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Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Курському напрямку FPV-дрони знищили квадроцикли окупантів, які намагались потрапити на територію України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206614-na-kurskomu-napryamku-fpv-drony-znyschyly-kvadrocykly-okupantiv-yaki-namagalys-potrapyty.htmlРакурс
На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють зірвали плани російських загарбників потрапити на території України. Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Бійці «Сталевого кордону» знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника, — вказано в описі відео.