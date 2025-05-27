На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють зірвали плани російських загарбників потрапити на території України. Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Бійці «Сталевого кордону» знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника, — вказано в описі відео.