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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Курському напрямку FPV-дрони знищили квадроцикли окупантів, які намагались потрапити на територію України (ВІДЕО)

27 тра 2025, 13:38
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На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників змінюють зірвали плани російських загарбників потрапити на території України. Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Бійці «Сталевого кордону» знищили техніку та укриття окупантів: 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України, та одне укриття з особовим складом противника, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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