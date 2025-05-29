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Украинский дрон уничтожил канал связи российского БПЛА, скриншот видео
«Битва дронов» — украинский БПЛА перерезал оптоволоконный кабель российскому беспилотнику (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206671-bitva-dronov-ukrainskiy-bpla-pererezal-optovolokonnyy-kabel-rossiyskomu-bespilotniku-video.htmlРакурс
Український безпілотник виявив російського дрона з оптоволоконним зв’язком й спустився нижче, щоб своїм гвинтом перерізати тому оптоволоконний кабель.
Відповідне відео сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікував український експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Війна дронів. Мавік помітив дрон на оптоволокні і спустився, щоб перерізати пропелерами оптику дрону, — зазначив він в описі відео.
На відео, знятому камерою українського дрона, показано, як виявляє ворожий безпілотник і переслідує його, щоб перерізати кабель. Після перерізання оптоволоконного кабелю ворожий дрон падає.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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