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Український дрон знищив канал зв’язку російського БПЛА, скріншот відео
«Битва дронів» — український БПЛА перерізав оптоволоконний кабель російському безпілотнику (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206671-bytva-droniv-ukrayinskyy-bpla-pererizav-optovolokonnyy-kabel-rosiyskomu-bezpilotnyku-video.htmlРакурс
Український безпілотник виявив російського дрона з оптоволоконним зв’язком й спустився нижче, щоб своїм гвинтом перерізати тому оптоволоконний кабель.
Відповідне відео сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікував український експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Війна дронів. Мавік помітив дрон на оптоволокні і спустився, щоб перерізати пропелерами оптику дрону, — зазначив він в описі відео.
На відео, знятому камерою українського дрона, показано, як виявляє ворожий безпілотник і переслідує його, щоб перерізати кабель. Після перерізання оптоволоконного кабелю ворожий дрон падає.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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