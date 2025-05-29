Український дрон знищив канал зв’язку російського БПЛА, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206671-bytva-droniv-ukrayinskyy-bpla-pererizav-optovolokonnyy-kabel-rosiyskomu-bezpilotnyku-video.html

Ракурс

Український безпілотник виявив російського дрона з оптоволоконним зв’язком й спустився нижче, щоб своїм гвинтом перерізати тому оптоволоконний кабель.

Відповідне відео сьогодні, 29 травня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікував український експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Війна дронів. Мавік помітив дрон на оптоволокні і спустився, щоб перерізати пропелерами оптику дрону, — зазначив він в описі відео.

На відео, знятому камерою українського дрона, показано, як виявляє ворожий безпілотник і переслідує його, щоб перерізати кабель. Після перерізання оптоволоконного кабелю ворожий дрон падає.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.