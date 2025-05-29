Последствия российских обстрелов Никопольщины 29 мая, фото: Сергей Лысак

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У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок російських атак сьогодні, 29 травня, було поранено двох людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні були під ворожими атаками. Та найбільше ударів прийшлося по райцентру. Російська армія цілила безпілотниками й артилерією, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів Нікопольщини:

постраждали дві людини — 25-річний чоловік та 48-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно;

пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та два приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася, шість авто та чотири парники.

Також росіяни атакували безпілотниками Грушівську громаду Криворіжжя та Межівську громаду Синельниківського району. В останній понівечені господарська споруда та лінія електропередач.