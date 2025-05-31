Последствия обстрела рф. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n206701-rossiyane-razbombili-selo-v-zaporoje-pogib-rebenok-foto.html

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Армія російської федерації обстріляла село Долинка Запорізької області.

У ніч на 31 травня авіація окупантів скинула керовані авіаційні бомби на населений пункт у Пологівському районі. Внаслідок бомбардування один будинок був зруйнований. Вибухова хвиля пошкодила ще декілька будівель, а також автівки та господарчі споруди. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Жертвою російського обстрілу стала дев’ятирічна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення.

В ОВА також поінформували, що упродовж доби окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах регіону. Ворожа армія застосувала проти мирних населених пунктів авіацію, дрони, реактивну та ствольну артилерію. Влада отримала 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 30 травня російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, які на момент атаки перебували у приватному будинку. Поранення, несумісні з життям, дістав 53-річний чоловік та 85-річна жінка.