Армия рф обстреляла путепровод Покровска. Фото:

https://racurs.ua/n206707-armiya-rf-obstrelyala-puteprovod-pokrovska-pogibli-grajdanskie.html

Ракурс

Російська армія завдала ударів по шляхопроводу Покровська Донецької області.

У п’ятницю, 30 травня, окупанти декілька разів обстріляли шляхопровід. О 11.25 ворог вдарив по західній частині міста, внаслідок чого загинула невідома жінка, її вік приблизно 40 років. А о 13.05 росіяни повторно вдарили по західній частині Покровська. Про це Покровська міська військова адміністрація 31 травня повідомила у Telegram.

Внаслідок цього обстрілу загинули двоє осіб, їхні анкетні дані встановлюються. Також було пошкоджено автомобіль марки «ВАЗ 2107». Відповідні служби зараз не можуть виїхати на місце події через безпекову складову.

А о 16.00 загарбники обстріляли житловий сектор центральної частини міста. Внаслідок цього осколками була поранена 59-річна жінка. У неї медики діагностували акубаротравму й вогнепальне осколкове поранення лівого плеча. Також був пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, в ніч на 31 травня армія російської федерації обстріляла село Долинка у Пологівському районі Запорізької області. Ворожі КАБи зруйнували житловий будинок, а вибухова хвиля пошкодила ще декілька будівель, а також автівки та господарчі споруди. Жертвою російського обстрілу стала дев’ятирічна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення.