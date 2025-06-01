Рашисты нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск, фото: Truth Hounds

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Російські загарбники сьогодні, 1 червня завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ.

Станом на 12.50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, — наголошують у Сухопутних військах. — Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Зазначається, що для з’ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створено комісію та призначено службове розслідування:

Командування та особовий склад оперативного командування «Схід» також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Видання «Суспільне» повідомляє з посиланням на матір одного з військових, який проходить службу поблизу навчального центру, що полігон, по якому було завдано удару, розташовувався на Дніпропетровщині, влучання відбулось недалеко від місця попередньої атаки по полігону у березні 2025 року.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі «Суспільному» повідомив, що «на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись».

Попередньо відомо, що це був «Іскандер», але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами, — додав він.

Джерело: Сухопутні війська, «Суспільне»