Госликслужба впервые выдала разрешение на ввоз в Украину медицинского каннабиса

В Украину начинают ввозить медицинский каннабис, фото: Pexels

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Ракурс

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вчора, 2 червня, видала перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу.

Про це повідомляє прес-служба Держлікслужби.

Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України, — зазначили у відомстві.

21 грудня 2023 року Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу. У лютому 2024 року, після відхилення парламентом блокуючої постанови, закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Цей закон набув чинності через півроку після опублікування — у серпні 2024 року.