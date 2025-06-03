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Ракурс
В Україну починають ввозити медичний канабіс, фото: Pexels

Держлікслужба вперше видала дозвіл на ввезення в Україну медичного канабісу

3 чер 2025, 20:47
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Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вчора, 2 червня, видала перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного канабісу.

Про це повідомляє прес-служба Держлікслужби.

Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів України, — зазначили у відомстві.

21 грудня 2023 року Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу. У лютому 2024 року, після відхилення парламентом блокуючої постанови, закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Цей закон набув чинності через півроку після опублікування — у серпні 2024 року.

Джерело: Ракурс


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