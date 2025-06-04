Отечественный дрон Chief-1. Фото:

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Новий дрон з’явиться на озброєнні Збройних сил України.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що цей БпЛА призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом. Безпілотник має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність та вдалу конструкцію для повітряного бою.

Також Chief-1 обладнаний системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Дрон може стріляти в ручному або автоматичному режимі. БпЛА може знищувати ворожі FPV-коптери, бомбери, окремі зразки корегувальників та розвідників.

Нагадаємо, у квітні Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах безпілотний FPV-авіакомплекс «Генерал Черешня». Цей комплекс складається із коптерів на базі рам різного типорозміру, оснащених потужними електродвигунами.

Ці дрони можуть нести бойове навантаження для ураження бронетехніки, автомобілів або укріплень противника.