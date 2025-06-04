Патруль французских истребителей Mirage 2000 пролетел над Черным морем

https://racurs.ua/n206823-patrul-francuzskih-istrebiteley-mirage-2000-proletel-nad-chernym-morem.html

Ракурс

Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем.

У Повітряних силах розповіли, що особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України.

Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

Його зафіксували не лише російські радари, але й мільйони користувачів по всьому світу, він з’явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів.

Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною, пишуть у ПС.

Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників.