Эстония вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин

Естонія проголосувала за вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін.

Очільник МЗС Маргус Цахкна заявив, що це чіткий сигнал — Естонія готова вдатися до всіх необхідних засобів для захисту своєї території та свободи. І додав, що Росія загрожує не лише Україні, а й усій Європі.

Крім Естонії, вихід з Оттавської конвенції вже ініціювали Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. У Латвії та Литві відповідні закони вже ухвалили.

У МЗС Латвії заявили, що рф своєю повномасштабною війною проти України показала, що вона не дотримується територіальних кордонів суверенних держав та міжнародного права. Через це Латвії важливо зберегти свободу вибору та гнучкість у використанні різних систем озброєння для захисту держави.

18 березня Польща, Литва, Латвія та Естонія заявили, що хочуть вийти з Оттавської конвенції щодо протипіхотних мін.

Про це йшлося у спільній заяві міністрів оборони країн 18 березня. Зазначають, що з моменту ратифікації конвенції загрози для країн НАТО, що межують із росією та Білоруссю, значно зросли.