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Ракурс
Россияне продвинулись в сторону Константиновки и могут обстреливать город из артиллерии

Россияне продвинулись в сторону Константиновки и могут обстреливать город из артиллерии

5 июн 2025, 08:56
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Росіяни просунулися в бік Костянтинівки і вже обстрілюють з артилерії українські позиції поблизу міста. Про це стверджується у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Донецькій області, на торецькому напрямку, росіяни нещодавно просунулися у західній частині Яблунівки та на південь і захід від села.

Костянтинівка належить до так званого поясу міст-фортець Донбасу. Дослідники також наводять заяви російських військових блогерів, згідно яких успіхи агресорів на цій ділянці фронту є більш значними. Ті стверджують, що підрозділи рф просунулися також на північ від Яблунівки, Зорі та Романівки. Підтвердження цим повідомленням в ISW не мають.

Источник: Ракурс


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