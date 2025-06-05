Росіяни просунулися в бік Костянтинівки і в\можуть обстрілювати місто з артилерії

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Росіяни просунулися в бік Костянтинівки і вже обстрілюють з артилерії українські позиції поблизу міста. Про це стверджується у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

У Донецькій області, на торецькому напрямку, росіяни нещодавно просунулися у західній частині Яблунівки та на південь і захід від села.

Костянтинівка належить до так званого поясу міст-фортець Донбасу. Дослідники також наводять заяви російських військових блогерів, згідно яких успіхи агресорів на цій ділянці фронту є більш значними. Ті стверджують, що підрозділи рф просунулися також на північ від Яблунівки, Зорі та Романівки. Підтвердження цим повідомленням в ISW не мають.