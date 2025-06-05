Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни просунулися в бік Костянтинівки і в\можуть обстрілювати місто з артилерії

Росіяни просунулися в бік Костянтинівки і в\можуть обстрілювати місто з артилерії

5 чер 2025, 08:56
999

Росіяни просунулися в бік Костянтинівки і вже обстрілюють з артилерії українські позиції поблизу міста. Про це стверджується у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

У Донецькій області, на торецькому напрямку, росіяни нещодавно просунулися у західній частині Яблунівки та на південь і захід від села.

Костянтинівка належить до так званого поясу міст-фортець Донбасу. Дослідники також наводять заяви російських військових блогерів, згідно яких успіхи агресорів на цій ділянці фронту є більш значними. Ті стверджують, що підрозділи рф просунулися також на північ від Яблунівки, Зорі та Романівки. Підтвердження цим повідомленням в ISW не мають.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів