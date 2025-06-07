На территории предприятия в Харькове, которое попало под удар рф, заблокированы шесть работников

https://racurs.ua/n206895-na-territorii-predpriyatiya-v-harkove-kotoroe-popalo-pod-udar-rf-zablokirovany-shest-rabotnikov.html

Ракурс

За оперативною інформацією, на території підприємства в Київському районі Харкова, яке сьогодні зазнало удару російських військ, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

По території підприємства у Київському районі зафіксовано кілька «прильотів», внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників: три жінки та двоє чоловіків.

Зв’язок зі шістьма працівниками відсутній. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, цієї ночі Харків зазнав чергового жорстокого удару. росія знову била по цивільній інфраструктурі.

Загинуло троє людей. Один із загиблих — 32-річний чоловік. Ще два тіла потребують ідентифікації. Попередньо, це жінки 59 та 86 років. Остаточну відповідь дасть експертиза: криміналісти поліції вже відібрали біоматеріал.

Поранено 22 людини. Серед них — 14-річна дівчинка та немовля, якому лише півтора місяця. Також серед постраждалих є рятувальник, який отримав травму під час ліквідації наслідків обстрілу.