Убийство украинки и ее шестилетней дочери в Бельгии.

https://racurs.ua/n206907-ubiystvo-ukrainki-i-ee-malenkoy-docheri-v-belgii-raskryty-shokiruuschie-podrobnosti.html

Ракурс

Убивство українки та її шестирічної доньки в Бельгії влаштував її 16-річний син.

Хлопець вже зізнався у скоєному злочині. Він розповів, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Після того він перебував у школі. Мотиви вбивства наразі незрозумілі. Про це повідомив бельгійський телеканал VRT.

Сьогодні, 8 червня, підліток постане перед судом за подвійне вбивство.

Нагадаємо, вранці 6 червня в місті Хасроде сталося вбивство українки та її маленької доньки. Згодом вбивця влаштував пожежу у будинку священника, який орендував його для розміщення біженців з України.

Ліквідувавши пожежу, рятувальники виявили в домі тіло 46-річної жінки. Шестирічну дитину медики намагалися реанімувати, але марно. У двох жертв були виявлені ножові поранення. Експерт з пожежної безпеки дійшов висновку, що загоряння в будинку сталося через підпал.

Як відомо, 46-річна українка Лілія з дітьми проживала в Бельгії вже три роки. Свого 16-річного сина вона взяла під опіку. Відомо, що батько загиблої дівчинки воює в Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі.

Джерело: VRT