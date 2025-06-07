У Бельгії зарізали 46-річну матір та її 6-річну доньку українського військового

https://racurs.ua/ua/n206892-u-belgiyi-zarizaly-46-richnu-matir-ta-yiyi-6-richnu-donku-ukrayinskogo-viyskovogo.html

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Видання VRT повідомляє, що у Бельгії в будинку священника вбили дружину та доньку українського військового. Зазначається, що місце злочину підпалили. Трагедія сталася в п’ятницю в місті Хасроде.

Рятувальники, які прибули на місце події через дим, що йшов з вікон житла, знайшли тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Мати вже була мертва на момент прибуття пожежників, а дитину намагалися реанімувати, але згодом від отриманих травм вона також померла.

За даними слідства, обидві загиблі отримали ножові поранення. Експерт з пожежної справи попередньо зазначив, що підпал будинку був навмисним. Прокуратура кваліфікує інцидент як подвійне вбивство.

Українська родина мешкала в Бельгії протягом трьох років. Чоловік загиблої жінки воює в Україні. У них також залишився 16-річний син, який у момент пожежі був у школі.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі.

Прокуратура розслідує справу як подвійне вбивство. Родина проживала у Бельгії вже три роки.

Видання VRT повідомляє, що у Бельгії в будинку священника вбили дружину та доньку українського військового. Зазначається, що місце злочину підпалили. Трагедія сталася в п’ятницю в місті Хасроде, пише Мета.

Рятувальники, які прибули на місце події через дим, що йшов з вікон житла, знайшли тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Мати вже була мертва на момент прибуття пожежників, а дитину намагалися реанімувати, але згодом від отриманих травм вона також померла.

За даними слідства, обидві загиблі отримали ножові поранення. Експерт з пожежної справи попередньо зазначив, що підпал будинку був навмисним. Прокуратура кваліфікує інцидент як подвійне вбивство.