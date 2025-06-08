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Российские обстрелы привели к пожару на Николаевщине, фото: ГСЧС
В Николаевской области ликвидировали масштабный пожар, вызванный российским обстрелом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206915-v-nikolaevskoy-oblasti-likvidirovali-masshtabnyy-pojar-vyzvannyy-rossiyskim-obstrelom-foto-video.htmlРакурс
На Миколаївщині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим російським обстрілом на території Костянтинівської громади.
Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сьогодні вранці російські загарбники атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, було пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Станом на 07.45 пожежу було локалізовано на площі 2 тис. кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.
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