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Російський обстріл призвів до пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС
На Миколаївщині ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206915-na-mykolayivschyni-likviduvaly-masshtabnu-pojeju-sprychynenu-rosiyskym-obstrilom-foto-video.htmlРакурс
На Миколаївщині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим російським обстрілом на території Костянтинівської громади.
Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сьогодні вранці російські загарбники атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, було пошкоджено сільськогосподарську техніку.
Станом на 07.45 пожежу було локалізовано на площі 2 тис. кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.
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