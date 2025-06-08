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Російський обстріл призвів до пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС

На Миколаївщині ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом (ФОТО, ВІДЕО)

8 чер 2025, 16:53
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На Миколаївщині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим російським обстрілом на території Костянтинівської громади.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні вранці російські загарбники атакували Костянтинівську громаду. Внаслідок комбінованого удару виникла пожежа складського приміщення, було пошкоджено сільськогосподарську техніку.

Станом на 07.45 пожежу було локалізовано на площі 2 тис. кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.

Російський обстріл призвів до пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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