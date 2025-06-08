рф вночі атакувала Україну 49 дронами та трьома ракетами. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n206905-rf-vypustyla-po-ukrayini-49-droniv-ta-try-rakety-buly-vluchannya-u-p-yaty-lokaciyah.html

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Країна-агресор росія знову атакувала українські території з повітря.

У ніч на 8 червня противник запустив 49 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у росії. З окупованого Криму був пуск протикорабельної ракети «Онікс», а з ТОТ Запорізької області — двох керованих авіаційних ракет Х-59/69. Про це Повітряні сили ЗСУ 8 травня повідомили у Telegram.

Зазначається, що основними напрямками повітряного удару були Харківщина та Донеччина. Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Станом на 9.00 відомо про знешкодження 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів інших типів на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Вдалося збити 22 безпілотники, а 18 були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у п’яти локаціях.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що в Миколаївській області внаслідок російського обстрілу виникла масштабна пожежа на складі в Костянтинівській громаді. Було пошкоджено сільськогосподарську техніку. Станом на 7.45 рятувальники локалізували загоряння на площі 2000 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 7 червня на Курському напрямку було збито російський винищувач Су-35 — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений як подальший розвиток Су-27.