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Последствия российских обстрелов Никополя, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по жилому сектору Никополя — ранен человек (ФОТО)https://racurs.ua/n206917-rashisty-udarili-po-jilomu-sektoru-nikopolya-ranen-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати мирне населення.
У Нікополі на Дніпропетровщині ворожого удару зазнав житловий сектор міста. Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Надзвичайники надали пораненому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні російський дрон, тип якого наразі встановлюється, завдав удару по кіоску у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Внаслідок російської атаки поранено трьох людей.
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