Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

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Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати мирне населення.

У Нікополі на Дніпропетровщині ворожого удару зазнав житловий сектор міста. Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Надзвичайники надали пораненому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні російський дрон, тип якого наразі встановлюється, завдав удару по кіоску у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Внаслідок російської атаки поранено трьох людей.