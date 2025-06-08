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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по житловому сектору Нікополя — поранено людину (ФОТО)

8 чер 2025, 18:30
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Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати мирне населення.

У Нікополі на Дніпропетровщині ворожого удару зазнав житловий сектор міста. Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Надзвичайники надали пораненому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні російський дрон, тип якого наразі встановлюється, завдав удару по кіоску у селищі Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Внаслідок російської атаки поранено трьох людей.

Джерело: Ракурс


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