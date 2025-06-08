Последствия российских обстрелов Соломенского района Киева, фото: ГСЧС

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У Києві рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу 6 червня у Солом’янському районі міста.

Про це сьогодні. 8 червня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Вивезли понад 3 тис. т залишків будівельних конструкцій, з них лише за сьогодні — понад 660 т, — розповіли у ДСНС. — До розбору завалів на вечір 8 червня залучалися 99 надзвичайників та 39 одиниць техніки.

6 червня внаслідок масованої російської повітряної атаки у Києві загинули троє вогнеборців київського гарнізону, а ще 16 постраждали. Загалом тоді у столиці постраждали понад 20 людей.

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомляв, що на той час у стаціонарах лікарень перебували 18 постраждалих внаслідок атаки ворога в ніч на 6 червня. Шестеро з них — у важкому стані.