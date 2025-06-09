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Четверо мужчин бежали в Румынию в грузовике с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком

Четверо мужчин бежали в Румынию в грузовике с двойным дном вместе с козами, свиньями и теленком (ФОТО)

9 июн 2025, 13:12
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Четверо чоловіків на Закарпатті утікали в Румунію у вантажівці з подвійним дном разом із козами, свинями й телям.

У ДПСУ розповіли, що прикордонники з поліцейськими викрили переправників, які збиралися доправити порушників за кордон. Четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці «ГАЗ-66» з подвійним дном разом із худобою у прикордоння, а далі — пішки.

До схеми також залучили місцевого пастуха та водія. За наданий «сервіс» ділки розраховували заробити з усіх своїх «підопічних» 18 тис. дол.

Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру.

Источник: Ракурс


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